1女3男4P性愛趴玩出人命！ 3男大生嗨翻猝死

2019-04-09 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞伊莫州的首府奧韋里聯邦科技大學（FUTO）3名男大生，日前找來一名聯邦理工學院的女學生在旅館大玩極樂4P性愛，3名男大生猝死，女大生陷入昏迷。警方表示，在房間內發現鴉片類藥物和大麻，初步認定為吸食毒品過量致死。

綜合媒體報導，4人被發現時全身赤裸，其中1人還手拿著肥皂，2名男子當場沒有生命跡象，另1名男子送醫後宣告不治，女大生目前情況穩定，在聯邦醫療中心接受治療。校方證實，3名男子為聯邦科技大學的學生，另1名女子則為聯邦理工學院的學生。

警方指出，由於在案發現場發現鴉片類藥物曲馬多（Tramadol）藥錠和大麻，初步懷疑死因為吸毒過量，但詳細原因仍待屍體解剖後確定。

校方表示，事件發生在校園外，無法控制學生在校園外的生活，如果有學生違反規定，校方仍會依規定懲罰，但除此之外，父母應該鼓勵孩子住在學校宿舍，這能讓學生更專注於學習。

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