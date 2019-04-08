素漢堡不能叫「漢堡」！ 歐洲議會將為素食正名

2019-04-08 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會農業與農村發展委員會，近日通過一項食品標籤修正案，草案中規定，當產品成分不含肉類，就不得使用與肉相關的用詞，例如素漢堡不能叫漢堡，要叫「素食盤」（veggie discs），素香腸也不能叫香腸，要叫「植物性蛋白管」（quorn tubes）。

據《衛報》報導，該草案中提到要列入保護的肉類名稱包括牛排、香腸、漢堡等，日前獲得80％的委員會成員支持。草案將於今年5月底歐洲議會選舉後，由歐洲議會成員投票表決。

提出修正案的議會成員安德里厄（Eric Andrieu）表示，此舉不只是為消費者利益著想，同時也應被視為打響素食品牌的機會，「只有真正的『牛排』才能被叫作牛排。有些新產品可以擁有其他名稱，我們需要花時間發揮創意。」他強調：「每個人都要明白自己的盤子裡到底裝了什麼。」

歐洲綠黨議會成員卡托（Molly Scott Cato）則表示反對，質疑這項修訂的目的是在維護肉類行業的利益。她解釋，隨著現代社會越來越多人選擇吃素，讓肉類行業開始擔憂自己市場規模削弱，但是，這項修訂只會對素食者增添更多不便。

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