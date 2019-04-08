女記者獲勇氣獎突遭撤銷 疑因在推特批評川普...

2019-04-08 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭籍女記者阿羅（Jessikka Aro）自2014年報導俄羅斯網軍干預他國的新聞，在日前榮獲「國際婦女勇氣獎」（ Women of Courage Awards）提名，相當開心自己的報導被認可，不過卻在頒獎儀式舉行前幾週，臨時被取消提名，不少外媒指出，阿羅因為過去曾在推特上抨擊過川普，才慘遭剔除獎項。

綜合外媒報導，阿羅因一篇調查性文章，深入研究俄羅斯如何利用網路影響國際社會和選舉榮獲「國際婦女勇氣獎」，美國國務院更在今年1月發出通知，阿羅當時高興的說：「在報導俄羅斯相關新聞時常遭到騷擾及威脅，得獎便是最好的鼓勵，讓我感覺自己被認可。」豈料卻在頒獎前幾週被通知獎項被撤銷。

報導表示，阿羅與國務院已經就頒獎典禮及其他細項溝通了幾個月的時間，卻臨時取消，對此國務院說這是「令人遺憾的錯誤」，表示一切是因入選通知出了錯誤才會有出紕漏，不過不少外媒報導，臨時被取消的原因恐與阿羅常在推特批評川普脫不了關係。

美國雜誌《外交政策》報導，阿羅的獎項被取消跟批評川普恐有關，報導指出，川普政府禁止任用在2016年大選期間公開譴責川普的外交政策專家，對此，阿羅說：「我真的很想知道誰是下令取消獎勵的？這樣做的動機是什麼？」另她更批評臨時取消又不詳細說明原因的做法並不符合國務院的透明、公開政策。

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