家族醜聞爆不停 大韓航空前會長在美病逝享壽70歲

2019-04-08 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕近年陸續爆發「堅果門」、妻女對員工施暴的大韓航空前會長趙亮鎬，今日傳出在美國洛杉磯的醫院病逝，享壽70歲。

據《韓聯社》報導，韓進集團會長（董事長）趙亮鎬死因為慢性疾病，但目前尚未知道更多細節。南韓韓進集團則證實，趙亮鎬8日在美國過世，享壽70歲。

韓進集團旗下的韓進海運曾是全球第7大海運集團，1969年收購的大韓航空是韓國最大的航空公司。趙亮鎬是在2003年從父親手中接掌韓進集團。不過上月底南韓大韓航空舉行股東大會，趙亮鎬因未能取得2/3以上股東支持，喪失連任董事資格，也連帶無法續任韓航會長。

趙亮鎬家族近年醜聞不斷，包含他的大女兒於2014年只因一包堅果未拆封裝盤大怒，竟在飛機上強硬要求座艙長及空服員下跪道歉，並要求正準備起飛的飛機返回登機門，還把座艙長趕下機。去年3月，二女兒趙顯旼（旼音同民）竟因不滿意合作廠商的回答，拿水杯砸對方，爆出「潑水門」事件。至於現任韓航副社長的長子趙源泰，則被踢爆走後門上大學。

趙妻李明姬去年也被踢爆仗勢對員工施加肢體與言語暴力、前後走私價值7億的奢侈品，以及涉嫌逃漏稅。趙亮鎬本人去年10月也被以貪污、背信、欺詐等罪名起訴，官司纏身。

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