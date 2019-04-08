想造反？前特首登頭版廣告 被推「北上取代習近平」

2019-04-08 09:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港人想讓前特首梁振英取代習近平擔任中國國家主席？今日上午有多名網友在臉書貼出照片，指香港《蘋果日報》今日頭版竟是「支持梁振英擔任國家主席」、「盡快北上，取代習總」的全版廣告，許多網友對此議論紛紛。

今日上午有網友陸續在臉書分享今日香港《蘋果日報》的照片，有些人甚至是拿著頭版畫面入鏡，細看內容竟是「支持梁振英擔任國家主席」、「盡快北上，取代習總」的全版廣告，讓人看了啼笑皆非，網友也在分享時留言酸說「祝一路好走」、「問候梁振英」、「要去買一份收藏起來」。

香港政治評論人桑普更在臉書上寫道「全國政協副主席梁振英是香港蘋果日報的大救星」、「沒有梁振英，沒有新香港。治港是救國之本。」「推舉梁振英成為中華人民共和國真正的紅太陽，推舉韓國瑜成為中華人民共和國第二個紅太陽，把習近平打翻在地，鬥垮鬥臭，奪取政權，是不包括我在內的許多中共香港地下黨員的強烈願望。」

據《香港蘋果日報》先前報導，梁振英近日頻頻在臉書計算，哪些公司在《蘋果日報》刊登多少項全頁廣告，企圖向廣告商施壓，引發各界炮轟梁振英打壓新聞自由。

今日《蘋果日報》報導則指出，香港社民連主席吳文遠發起「#問候梁振英」眾籌行動對梁進行反擊，結果48小時內獲近千人響應，總捐款多達16.7萬元港幣（約65.5萬元台幣），因此今日《港蘋》就刊登了這則全版廣告，以諷刺手法問候梁振英及呼籲他「盡快北上 取代習總」，以抗議梁振英打壓新聞自由。

吳文遠也指出，將考慮把眾籌所得的餘款用於刊登另一全頁廣告，以再度反擊梁振英。他也提到，有接獲一個學生發送的簡訊，內容指自己「沒有錢，但也想參加眾籌」，最終該學生仍捐了20元，讓他非常感動。他也表示，此次成功顯示「跨階層」市民不滿梁振英的行為，同時也證明，人人都可以出一分力去捍衛媒體及新聞自由。

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