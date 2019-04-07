他家變成牠們家 蜜蜂住閣樓10年變2.2萬隻

2019-04-07 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國一個家庭與2.2萬的蜜蜂同住長達10年。多年來，他們一直向除蟲公司請求協助，希望能安全的移除蜜蜂，但除蟲公司到場見到那一大窩蜜蜂後，全都表示不可能達成。直到近日，一名除蟲專家想出一個方法，用吸塵器將蜜蜂移除，這才解決了這個家庭的心頭之患。

根據《每日郵報》報導，這戶人家住在英國科芬特里（Coventry）的一棟3層樓的房屋內。蜜蜂在3樓閣樓的天窗建造了一個家，10年來蜜蜂不斷繁殖，蜂窩也不斷擴大。窗邊經常有大批蜜蜂聚集，有時還會在窗台留下一大塊蜂蜜。屋主多年來尋求過許多除蟲公司的協助，但除蟲公司到現場看過之後，紛紛表示無法安全移除蜂巢，最後屋主只好把閣樓讓給蜜蜂們居住。

直到最近，屋主請來滅蟲專員伯德（David Bird）才終於解決這個問題。伯德先將天花板開了一個洞，發現閣樓幾乎全被蜜蜂占滿，粗略估計應有2.2萬隻左右。伯德花了好幾個小時，用吸塵器慢慢吸走蜜蜂，再牠們移到一個密封的盒子，移送至養蜂場。伯德指出，蜜蜂會因為溫暖的天氣躲進住家築巢，但牠們通常不具攻擊性。

若是將蜜蜂野放，牠們恐怕生存機率不高。因此伯德將他們送往英國北方一個養蜂場，透過養蜂人評估，確認牠們習慣新環境之後，再讓牠們開始生產蜂蜜。英國養蜂人協會史密斯（Martin Smith）非常讚賞伯德的處理方式，他說：「我們很高興看到他對於重新安置這群蜜蜂所採取的行動，做得非常好。」

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