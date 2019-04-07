安倍力挺 38歲前夕張市長當選北海道知事

2019-04-07 20:25

〔中央社〕日本地方選舉前半段選戰今天投開票，全國11道府縣知事選舉唯一一場朝野政黨對決的是北海道知事選舉，執政黨力挺的38歲前夕張市長鈴木直道當選，成為全國最年少知事。

鈴木直道是執政聯盟的自由民主黨、公明黨推薦的新人，原任北海道夕張市長，對手是由在野的立憲民主黨、國民民主黨、共產黨、自由黨、社民黨等推薦的45歲前眾議員石川知裕。選舉結果，鈴木直道勝出，首度當選北海道知事，成為現職都道府縣知事中全國最年少的知事。

鈴木直道曾由東京都政府派到因負債累累而破產的北海道夕張市支援，成為派遣職員後，於2011年夕張市選舉時當選，當時30歲的他成為全國最年少、首度當選的市長，後來當了兩任共8年的市長。

這次鈴木直道參選北海道知事選舉，口號是「把危機化為轉機」，除了執政聯盟的支持者外，也獲得無黨無派選民的支持。

鈴木直道本月5日在北海道名寄市拉票時說：「把危機化為轉機，就是像名寄市一樣能克服嚴冬產生連帶感。」他表示，地區若沒發展，北海道和國家就不可能有發展，展現重視地方的態度。

昨天是最後一天拉票日，鈴木在札幌市拉票，首相安倍晉三的心腹、1日宣布新年號「令和」的內閣官房長官菅義偉特別到札幌為鈴木拉票。

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