巴基斯坦外長：印度計畫本月再次發動襲擊

2019-04-07 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度與巴基斯坦2個擁核國的領土僵局似乎緩和之際，巴基斯坦外交部長庫雷希（Shah Mahmood Qureshi）今（7）日稱，根據「可靠的情報」，印度計畫在本月再次發動襲擊。

《路透》報導，印巴兩國最近的軍事衝突始於2月14日，巴國武裝分子在印控喀什米爾地區發動汽車炸彈攻擊，造成印度40名武裝警察喪生。印度空軍2月底空襲據稱是好戰分子的訓練基地，其中一架戰機遭擊落，飛官被巴國拘留後遭釋放返國。

庫雷希今日在家鄉木爾坦（Multan）告訴記者，「我們可靠的情報顯示，印度計畫對巴基斯坦發動新攻擊，根據我們的消息，這可能發生在4月16日至20日之間。」巴國已向聯合國安理會5個常任理事國表達該國的擔憂。

庫雷希沒有詳細說明該國有什麼證據指出印度將發動襲擊，或他如何能夠具體說出攻擊時間，他僅表示總理伊姆蘭（Imran Khan）同意分享這些資訊。

《路透》致函印度的外交部門要求對此事發表評論，但未立即收到回覆。

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