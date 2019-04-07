驚天一響！ 巴黎第19區建築爆炸 火勢蔓延26公寓

2019-04-07 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎19區1棟公寓大樓在當地時間週六（6日）晚間9點30分左右驚傳爆炸，火勢從起火點蔓延至其他26間公寓，當局出動60名消防隊員與蔓延的火海搏鬥，目前還不清楚爆炸起火原因。

綜合外媒報導，爆炸發生在巴黎第19區麥當勞大道（Boulevard Macdonald）上1棟公寓大樓。巴黎消防隊發言人Gabriel Plus表示，儘管火勢猛烈，稍早的跡象顯示目前並沒有罹難者，也沒有人受傷。

1名大樓內的居民接受媒體訪問表示，「先是有一個巨大爆炸聲響，我們感受到大樓劇烈搖晃，接著龐大的火勢就開始蔓延」。另有1名消防部門的發言人表示，「據報大樓內並沒有可燃氣體，但我們猜測某公寓的陽台上可能存放著瓦斯氣瓶」，詳細爆炸及起火原因目前還在調查中。

巴黎第19區的首長François Dagnaud則表示，目前已經開放一個體育場供大樓住戶先行避難。由於巨大爆炸及火勢，目前該區的電力系統也大多被切斷。

相關影音：

#PARIS: A huge explosion from a building on fire. pic.twitter.com/fCdtGQFaw4 — nonouzi （@Gerrrty） 2019年4月6日

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