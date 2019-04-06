貪吃蜥蜴闖雞舍偷吃蛋 誤吞6顆高爾夫球送醫

2019-04-06 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州近期有隻蜥蜴闖進一間雞舍偷吃蛋，豈料卻誤吞6顆高爾夫球，被雞舍主人發現後緊急送醫，所幸後來蜥蜴自行將球全數吐出，才免受開刀之苦。

綜合外媒報導，遭竊雞舍的主人拉克倫（Lachlan）日前在巡視雞舍時，發現一隻雷斯巨蜥（lace monitor），本來想放生，卻注意到原先放在雞舍中鼓勵母雞下蛋的高爾夫球全部消失了，因此懷疑是被蜥蜴所吞。

報導指出，拉克倫隨即通報動保單位，將蜥蜴送去動物醫院照X光，結果顯示，這隻蜥蜴肚子裡有3顆雞蛋和6顆高爾夫球。起先，獸醫決定觀察一晚，再決定是否進行手術，所幸到了第2天，蜥蜴就自行將球全數吐出了，因此醫院也決定將蜥蜴放生。據悉，院方還幫蜥蜴取了名字，稱作「老虎」（Tiger）。

庫蘭賓野生動物慈善醫院（Currumbin Wildlife Hospital Foundation）3日時，也在臉書粉專分享這段故事，引起網友們紛紛按讚和分享。

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