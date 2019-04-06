與北京關係 如今成亞洲選舉議題

2019-04-06 00:46

〔中央社〕印尼17日將舉行總統大選，現任總統佐科威和反對陣營候選人普拉伯沃在對中國的經貿政策上相互攻防；他如馬來西亞和馬爾地夫等國的情況也相似，對北京的態度成為選舉議題。

美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，2年前，為了慶祝中國的「一帶一路」計畫，佐科威（Joko Widodo）與中國國家主席習近平並肩而立拍攝團體照；然而，尋求連任的佐科威如今似乎與北京保持距離，淡化中國資助計畫在印尼的重要性。

競選對手普拉伯沃（Prabowo Subianto）則矢言，當選後將與北京達成一項「更好的協議」，並檢討雅加達當局與中國的貿易政策。

中國的投資及中國的關係，即便對東南亞和其他國家不是全然有害，但這些都成為各國尷尬的選舉議題。

東南亞許多國家對習近平一帶一路倡議的疑慮日深，可能會使這些國家因領土爭議而與中國形成的緊張關係更甚；而中國和美國在進行漫長貿易戰的同時，也持續在區內謀奪權力。

英國經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit, EIU）分析家安維塔（Anwita Basu）表示，「（印尼）選舉期間反中的論調一再高漲」。

安維塔透過電子郵件告訴CNN，印尼的華人社區─這些人主要是企業主和貿易商─由於掌控大量財富，長久面臨其他人的氣憤和歧視，這些議題在今年選舉期間被大力宣傳，普拉伯沃用這些來質疑佐科威對印尼的忠誠度。

根據世界銀行（World Bank）數據，中國是印尼最大的貿易夥伴；今年頭2個月，兩國之間的貿易額超過104億美元（約新台幣3230億元）。

佐科威在職期間，印尼加入中國領導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）和一帶一路。然而，一帶一路倡議近幾個月來受到越來越多批評，外界聲稱這項計畫讓貧窮國家背負無法負擔的債務，且相關計畫對北京的好處超出對這些國家的俾益。

中國的投資和影響力對馬來西亞去年大選發揮了作用。儘管中國並非馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）去年5月暴冷勝選的驅動因素，但93歲的馬哈地當選後就對北京採取較強硬政策。

此外，馬爾地夫總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）去年拉下親中派的前強人總統雅門（Abdulla Yameen）而勝選，雅門與北京的密切關係一再遭到抨擊。

至於其他國家，像是緬甸也因為債務疑慮，大幅減縮一帶一路計畫。

印尼和馬來西亞都與中國都有領土爭議，佐科威去年12月在南海南端的納土納群島（Natuna Islands）主持一座軍事基地啟用儀式。馬來西亞也對北京在南海的主權聲索表示擔憂。

此外，在中國對待維吾爾族人民以及比較全面鎮壓伊斯蘭教一事上，這兩個穆斯林占多數的國家也面臨日增的壓力，促其對抗中國當局。

中國在設法制衡日益敵對的美國同時，已發現在亞洲爭取邦誼的傳統方法不斷失效。如今中國愈趨近超強地位，其影響力和權力就愈是可能不利於自己。

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