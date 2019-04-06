在美成功正名台灣人出生地 前FAPA總會長逝世享壽88歲

陳榮儒3月31日病逝於洛杉磯，享壽88歲。（圖擷取自Taiwanese American Channel 南加州台灣人YOUTUBE影音頻道）

2019-04-06 00:55

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人公共事務會（FAPA）宣布，前總會長陳榮儒已於3月31日病逝於美國洛杉磯，享壽88歲，陳於1931年出生在南台灣屏東力社，出身農家子弟深知台灣在國際上的困境，加入台灣人公共事務會，成功讓美國國務院修改台灣人出生地，不用再登記為「中國」。

陳榮儒自幼家中務農，受日本教育的他因成績不錯，有日籍教師鼓勵升學，後來進入屏東農校初中部念到畢業，當時歷經228事件，家人雖反對他繼續升學，但他依舊進入屏東高農就讀，最後畢業於國立中興大學，先後當過教師、台糖員工，但卻不願意加入國民黨的問題政府。

他在1968決定留學美國，2年後順利拿到密蘇里大學（MU）碩士學位，並在路易斯安那州任職於糖業公司，將一家妻小接到美國，在1982年台灣人公共事務會成立後，隔年他聽到台大教授彭明敏演講，深知人生不能只有賺錢，還要有所意義，因此投身該組織替台灣爭取地位。

陳榮儒1992年起有3年時間擔任台灣人公共事務會總會長，在當時推行草根外交，成功讓美國國務院更動台灣人出生地，用台灣來取代中國，雖然陳在1997年退休，但仍致力於增進台美關係，他的追思會將於本月7日，於加州哈崗牧谷長老教會舉行。

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