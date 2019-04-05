梅伊要求脫歐期限延到6/30 傳歐盟擬給1年

2019-04-05 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐日延期至4月12日後，英國下議院表決通過，要求首相梅伊（Theresa May）向歐盟尋求延後脫歐，以避免無協議脫歐發生。今日梅伊表示，希望脫歐日可以延至今年6月30日，歐洲理事會（European Council）主席圖斯克（Donald Tusk）則建議，可以給予英國1年的彈性時間。

綜合媒體報導，英國首相梅伊在下議院投票通過後，致信給歐洲理事會主席圖斯克，希望脫歐日期可以延至今年6月30日，假如英國提早與歐盟達成脫歐協議，也可能會提早正式脫歐。但如果英國真的延後至6月30日才脫歐，英國就必須參加今年5月23日的歐洲議會選舉，因此梅伊特別附註，英國政府將會為選舉進行負責任、完善的準備。

儘管歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）先前曾放話，4月12日就是延期底線，不可能再延，但是有歐盟員工透露，歐洲理事會主席圖斯克建議，希望能再給英國1年的彈性時間，期間倘若英國與歐盟提早達成協議，也可以提早完成脫歐，圖斯克預計在下週三的歐盟高峰會上提出此想法，並尋求全體歐盟的同意。

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