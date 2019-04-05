夫婦買彩券後擺著快1年 領獎截止前2天才驚覺爽中頭獎！

2019-04-05 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕好險還來得及！加拿大一對夫婦去年2月14日買了「樂透魁北克（Loto-Quebec）」的彩券歡慶情人節，該彩券於2018年4月5日開獎後夫婦倆也沒注意，結果到了近日兩人才驚覺中了100萬加元頭獎（約新台幣2311萬元），幸好該彩券的領獎期限為一年，因此夫婦趕在到期前2天的4月3日順利領獎。

據《BBC》報導，太太佩德諾爾特（Nicole Pedneault）和丈夫拉羅克（Roger Larocque）當時買完彩券後就不知丟去哪了，這幾天因為孫子要做學校作業，佩德諾爾特就找出以前去日本旅遊買的書翻閱，赫然在書頁間發現夾了快一年的彩券。

佩德諾爾特笑稱，如果孫子沒有要求阿公阿嬤幫忙，那麼她是不可能及時找到彩券的，她和丈夫也很高興去年兩人買了彩券充當情人節禮物，而不是買鮮花或巧克力。

老夫婦計畫將錢用在5個兒子和孫子身上，但目前兩人還未向家人透露這項好消息。拉羅克表示，他也在考慮買一輛新車犒賞自己，並計畫帶太太去吃好料慶祝一番。

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