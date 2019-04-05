藝術史上最知名的武器！一睹梵谷自轟時用的手槍

2019-04-05 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕法國拍賣行AuctionArt表示，傳奇畫家梵谷據信在1890年自盡時使用的手槍，將在巴黎舉行的拍賣會上出售，估計成交價在6萬歐元左右（約新台幣207萬元）。

據《CNN》報導，這把7mm口徑的勒福舍（Lefaucheux）手槍被稱為是「藝術史上最知名的武器」，有幾個證據顯示它被梵谷用來自殺。首先，手槍在梵谷自轟的地方被發現；再者，其口徑和醫生從梵谷身上取出的子彈相同；最後，經科學檢驗證實，這把手槍自1890年代以後一直放在地上。

原來，梵谷在生命中最後的幾個月，是在法國北部的瓦茲河畔歐韋（Overs-sur-Oise）村莊度過，並賃居在拉武旅店（Ravoux Inn）裡。1890年7月27日，梵谷像往常一般吃完早餐就出門到附近田地去了，但他平常黃昏晚餐時就會回來，當天卻遲遲沒出現。

拉武一家的女兒愛德琳拉武（Adeline Ravoux）回憶，這位藝術家最後在晚上9時左右返回，手緊緊摀在肚子上，接著她的父母聽到痛苦的呻吟從房間內傳來，便跑去問梵谷怎麼了，結果梵谷回答「我試圖自殺」。儘管之後有醫生前來查看，但梵谷仍在36小時後傷重不治。

1965年，瓦茲河畔歐韋的一位農民偶然間發現了這把手槍，並將其交拉武旅店的後人。AuctionArt指出，7mm口徑的勒福舍威力不高，正說明了梵谷為何自轟後沒有立即死亡。梵谷專家貝利（Martin Bailey）則說，該手槍極有可能是梵谷當時使用的那一把，但無法100％確認。

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