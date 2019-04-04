動物園在體重計裝小樹幹 無尾熊一秒識破溜走遊客笑翻

2019-04-04 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕無尾熊也不好騙！日本東山動物園最近幫園內無尾熊量體重時，雖然費心地在體重計上加裝了1根小樹幹，但無尾熊還是不領情，一被抱上去就無情地跑走，笑翻現場遊客與網友。

網友池田米造最近在推特上傳了1則日本東山動物園的小無尾熊量體重的影片，影片中的無尾熊被抱到1根嵌在體重計上的小樹幹上，但才被抱上去不久，這隻無尾熊就忍不住爬了下來，跑到旁邊的大樹上，可愛的模樣不只讓現場民眾發笑，更引起網友瘋狂轉發，短短兩天就有將近170萬次觀看。

網友紛紛留言驚嘆「好可愛」、「好療育」，還有網友開玩笑表示，「無尾熊也是會認樹的」、「下次可能要把整棵樹都搬到體重計上了」，還有網友逗趣地幫無尾熊發聲，「無尾熊：還是熟悉的樹最好」。

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