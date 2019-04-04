15歲學生疑因未「舉報同學」被反覆罰寫 不堪壓力輕生

2019-04-04 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南鄭州有名國中生因沒有「舉發」同學，遭校方反覆罰寫檢討書，疑似不堪壓力，上個月在住處跳樓身亡，同天該生家屬一度將該少年的遺體放置在學校校門口；近日更帶著孩子的遺照到學校大門前，要求校方給個交代。

綜合中媒報導，15歲的谷姓少年就讀河南鄭州市第六十二中學，谷父控訴，上個月兒子目擊班上3名同學帶平板電腦到校，因沒有通報班主任而被罰寫檢討報告。班主任以上述事件為藉口，多次要求兒子改寫報告，告訴他「寫得不徹底，不用來上學了」，老師也打電話來催促，以致兒子3月8日選擇跳樓輕生；兒子死亡20多天以來，學校不給說法、校長也避不見面，才選擇於本月1日和妻子到校門口討公道。

鄭州市教育局4日發出聲明，指出谷姓學生也有玩平板電腦，不過其他2名同學已坦承錯誤，唯獨谷生不認，因此請家長將孩子帶回去溝通，不久後就接獲谷生死亡的消息，校方和家長積極溝通，卻尚未達到共識。由於官方說法和死者家屬的不一致，中國網友對此反應兩極，有人批谷姓少年「這點挫折都受不了？」、「玻璃心」、「家長趁機想敲一筆？」；但也有人批「老師太可惡」、「舉報同學？難道穿越到了五十年前？」。

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