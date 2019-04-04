麻省理工學院宣布：終止與華為、中興合作關係

2019-04-04 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國近幾個月來極力警告盟國關於華為設備的潛在資安風險，也掀起各國電信商拒用潮，加上1月底以違反對伊朗制裁、詐欺、竊取技術等23項罪名刑事起訴華為，美國知名學府麻省理工學院宣布，終止與華為和中興的合作關係。

據《路透》報導，麻省理工學院主管科研的副校長祖貝爾（Maria Zuber）聲明指出：「由於美國聯邦政府正執行有關違反制裁法的調查，麻省理工學院不再接受華為和中興或其子公司的新項目或續延現有業務」。

除華為與中興外，麻省理工學院強調未來與中國、香港、俄羅斯和沙烏地阿拉伯的合作關係將進行更嚴密的審查程序，「學校將根據情況重新考慮合作關係」。

華為設備潛藏開「後門」的資安和國安風險，中國政府可能藉以進行間諜活動、監控海外使用者，促使美、英知名文教及慈善機構紛紛劃清界線，包括英國牛津大學、美國加州大學柏克萊分校、聖地牙哥分校、威斯康辛大學、英國查爾斯王子的「王子信託」都表示不再接受來自華為等中企的捐款。

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