中資承包香港數位身份認證系統 港人隱私堪憂

2019-04-04 15:36

〔國際中心／綜合報導〕中國機場與車站近年來引入人臉辨識系統，使旅客個資與行程無所遁形，成為中國國家監控機器一環，引發輿論質疑。如今中資企業已奪下香港的數碼（數位）個人身份系統（eID）合約，人權團體憂慮變相成為監控手段及增加隱私外洩風險，也難保相關個資不會落入北京手中。

香港計劃明年推出的eID系統，民眾可利用生物辨識功能，登入多個政府部門的線上服務，包括申請駕照、提交報稅表等。港府2日公布，中國保險業巨擘旗下的平安科技以「混合雲」部署和人臉識別組合方案奪得價值約4400萬元（約台幣1億7000萬元）的港府eID合約，協助港府建立eID系統，合約為期8年半。

香港政府資訊科技總監辦公室（資科辦）稱，香港民眾在登記eID時，除提供身分證外，也需利用人臉識別技術確認身分，日後使用eID時，也可利用智慧手機提供的生物辨識功能，包括人臉識別、指紋鑑別、虹膜辨識、聲紋辨識等作身份確認。

儘管科資辦強調，外包服務供應商沒機會接觸用戶資料，用戶資料也會加密，儲存在港府數據中心設施。不過「香港人權監察」總幹事羅沃啟擔心，港府設立eID系統後，連同人臉識別技術，將進一步掌握市民個資，變相成為監控手段，他也擔心供應商可能設後門程式（backdoor），不可不警覺。

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