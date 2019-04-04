首位醫護人員確診！ 香港麻疹疫情已進入「二輪傳播」

2019-04-04 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕全球爆發麻疹疫情，港、澳、菲都傳出病例，其中香港麻疹來勢洶洶，目前病例累積到43宗，更傳出醫護人員染病，證實進入「二輪傳播」。

綜合外媒報導，香港醫管局於2日證實，服務於瑪嘉烈醫院的一名23歲男性放射師確診為麻疹病患，成為首名患病的醫護人員，對此港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，相當肯定麻疹疫情已出現第二輪傳播。

報導表示，男放射師於1日開始出疹、發燒，在檢驗後麻疹病毒呈現陽性反應，但他並無出遊紀錄、也無到香港國際機場，男放射師在出疹前4天的傳染期都在上班執勤，分別在瑪嘉烈醫院及葵涌醫院X光部工作。

男放射師曾接觸約45名病人，其中6人年齡較高需進一步觀察，其餘判斷身體免疫力應沒有問題，另醫院同事大部分都已接種2劑疫苗，但有2名護士和4名行政人員仍須做進一步檢查，故共有12名病人和醫院人員有待觀察，但所幸他並無進入兒科、婦產科等高風險病房中。

何栢良指出，麻疹初期病徵與感冒差異不太，前線醫護人員易在不知情的狀況下接觸到麻疹病人，他提醒，醫護人員應在接觸有呼吸道感染病徵的病人時格外留神，擔心醫護人員「二輪傳播」會感染醫院孕婦、腫瘤科等高風險病患。

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