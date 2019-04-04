日本授權展 台灣原創館連3年參展

2019-04-04 00:30

〔中央社〕第9屆日本授權展今天在東京登場，文化部領軍的Fresh Taiwan台灣原創館連3年參展，展區設計特別，駐日代表謝長廷說，看到展區標語「產地直送」有點嚇到，還以為到了菜市場。

日本授權展今天在東京國際展示場展出，展場匯集來自亞洲和世界各地的品牌人物及最新的授權項目，此展也是隸屬於日本規模最大的文化創意內容綜合展覽會（Content Tokyo）展覽之一。

由文化部領軍的Fresh Taiwan台灣原創館已連3年參展，今年帶領10個台灣原創角色參展，並與屏東台灣燈會設計團隊「桔禾創意」合作，打造全新展館形象。

整個展館取自台灣特色手提袋「茄芷袋」的色彩運用，以「橘紅、藍、綠」3色交錯，輔以日本最喜愛的台灣飲食及傳統市場元素。

謝長廷在台灣展區開幕典禮致詞時表示，在會場看到標語寫著「產地直送，新鮮嚴選」，有點嚇到，覺得很像是菜市場廣告，其實是指這些角色都是原創的、很新鮮，且品質都很好。「產地直送」是指創作者自己來推銷、介紹。

謝長廷說，他這個年齡，都是看日本漫畫長大，從看漫畫「小馬棒球王」開始，到後來的動漫「灌籃高手」、「天空之城」、「柯南」，現在在看漫畫「島耕作」，都是日本的。但現在台灣的內容（Contents）產業已進軍國際，頗富特色。

他說，台灣的原創角色已不輸日本，期待透過這樣的活動，得到更多國際內容產業注目，獲得合作機會。

這次文化部委託聯合數位文創公司董事長兼總經理李彥甫組團，將10個台灣的原創角色人物，由「產地直送」到這座亞洲第一大授權市場。

李彥甫說：「現在也是台灣原創角色最成熟、最美好的時刻。」台灣不同的世代都是跟著日本的漫畫與角色成長，但這些年台灣的原創角色發展已見成長且吸收養分後，已能發揮台灣本地特有的特色。

他表示，這次帶來的原創角色都是台灣知名的相關品牌，希望這些品牌能融入日本的社會生活，與日本各種產品結合。

像是原創角色「三貓俱樂部」，在台灣出版了相關書籍，其中可看到這品牌當中還有一個「社長與他的秋刀魚伙伴」，這是很符合上班族心情的台灣新興品牌。這次為了配合到日本來發展，還特別把角色做了日本化改變。

參展的原創角色還包括「紅豆姐姐」、「赤毛族」、「閻小妹」、「章魚熊」等。「紅豆姐姐」是花蓮女生自己創作的一個故事，開發了提袋、髮箍等各種商品。

原創角色「赤毛族」描繪長年住在地底下的「赤毛族」，是一群光著腳又留有手毛腳毛的精靈，創作者是號稱「叔叔與妹妹」的兩位。其中的「叔叔」溫國欣對中央社表示，目前在台灣有跟文具業者品牌合作，推廣台北大稻埕一些地方元素，合作伙伴有文具商、觀光業者、食品業者等，希望把台灣的原創帶到日本推廣。

溫國欣說，這次到日本，也創作了日本元素，譬如把相撲、鯉魚旗等做新意象，希望大家了解他們的設計能力很豐富。

這10個台灣原創角色的文具和商品，特別在東京表參道的文房具咖啡館做快閃店活動，活動到本月7日為止。

這次中華民國對外貿易發展協會也徵集了15家廠商，在授權展、動畫展及AI展共同展出。其中包括帶來「柴語錄」原創作品、授權商品等的雷科斯國際公司。

雷科斯國際公司市場經理張孫偉受訪時表示，柴語錄作品這個月起在台北捷運可看到，此行到日本，盼能提升知名度，與日本的原創角色業者有合作機會。

2017年全球授權商品零售總額為2716億美元，比2016年成長了3.3%，而2017年全球授權商品的權利金總額145億美元，比2016年多4億美元。（編輯：劉學源）

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