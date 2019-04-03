假消息打亂印度大選 WhatsApp推事實查核服務反制

2019-04-03 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度大選將於4月11日展開序幕，各政黨濫用即時通訊軟體WhatsApp散播錯誤資訊抹黑對手的情況層出不窮。對此，WhatsApp在2日宣布，和當地初創企業Proto合作，推出事實查核服務「Checkpoint Tipline」功能來打擊假消息。

綜合外媒報導，印度WhatsApp用戶可以將真假未明的訊息轉發至Proto，其團隊便會將內容分類成「真實」、「錯誤」、「誤導」或「有爭議」4種類型。同時，用戶提供的假消息會用於建立資料庫，以助研究及追蹤散播來源。

報導指出，這項功能在2日正式推出，但目前系統功能尚不穩定，有用戶表示，等候2小時仍未收到分類結果。不過，Proto創辦人帕立克（Ritvvij Parrikh）和哈迪（Nasr ul Hadi）強調，他們有信心這項新計畫能處理大量資訊，並進一步分析更多數據，如最容易受誤導的人來自哪些地區、通常關心什麼議題等。

目前「Checkpoint Tipline」功能支援5種語言，包括英語、印度語、泰盧固語、孟加拉語和馬拉雅拉姆語。除了能分析文字訊息以外，也可以辨別出影片和圖片形式的假消息。

據悉，為了打擊假消息，WhatsApp早在今年1月就宣布一則訊息最多只能被轉發5次的限制；另外，WhatsApp母公司Facebook近日也大刀闊斧刪除549個帳戶及138個粉絲專頁，避免平台被用來操控輿論。

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