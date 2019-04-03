Youtuber訂閱大戰！ 瑞典網紅拍「酸片」祝對手獲勝

2019-04-03 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber龍頭寶座換人坐？！瑞典搞笑頻道「PewDiePie」訂閱人數蟬聯多年第一名，不過在印度寶萊塢的音樂頻道「T-Series」誕生後，雙方展開激烈競爭。3月31日，PewDiePie宣布認輸，將寶座讓給對手並上傳一支名叫「恭喜」的影片祝賀，不過內容充滿諷刺，但截至4月2日晚上11點為止的最新戰況，PewDiePie的訂閱數又再次超前。

綜合外媒報導，截至1日上午為止，T-Series的頻道訂閱數以1.5萬差距贏過PewDiePie，成為全球最多訂閱數的YouTuber頻道；然而，截至2日晚上11點為止，PewDiePie再次以17.5萬的差距超前對手。目前，PewDiePie的訂閱人數有9250多萬人，T-Series的訂閱人數則有9232多萬人。

報導指出，PewDiePie在2010年以遊戲實況起家，後來以上傳搞笑題材影片為主，在2013年8月即成為最多訂閱數的YouTuber；T-Series則是一間創立於1980年的印度寶萊塢製片公司，近年在YouTube創立頻道後，訂閱戶開始急起直追，近期終於一度超過PewDiePie。

據了解，過去為了讓PewDiePie的訂閱數增加，狂熱的粉絲們不只駭入《華爾街日報》網站宣傳，更曾駭入全球超過13萬台印表機，讓機器印出宣傳PewDiePie的訊息。不過，針對本次訂閱戰，T-Series表示，從未追逐過最多訂閱數，不知為何PewDiePie會把事情看得如此嚴重。

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