一吻成名！ 哈利王子超級粉絲 99歲二戰遺孀離世

2019-04-02 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲二戰軍人遺孀鄧恩（Daphne Dunne）曾偷親英國哈利王子而「一吻成名」，這位超級粉絲在收到哈利夫婦寄來的99歲生日賀卡不久後，已在週一（1日）離世。

《BBC》報導，鄧恩可能是澳洲最高齡的英國王室粉絲，近年哈利到訪澳洲時，都會見到她的身影，哈利不僅會向她打招呼，還特地介紹她與妻子梅根認識。

她的家人表示，鄧恩週一平靜地離世。她前幾天剛收到哈利夫婦寄來的生日賀卡，內容寫到「親愛的達芙妮，我和我的妻子向週五歡度99歲生日的你，致以最熱烈的祝福」。

鄧恩曾表示，她與哈利之間有「非常特殊的友誼」。她的Instagram帳號充滿哈利與她的合照，包括一張攝於2015年的照片，標題是「我們的雙眼第一次對視，我知道這是非常特別的開始」。

鄧恩的第一任丈夫於1945年在巴布亞紐幾內亞戰死，獲追授維多利亞十字勳章，鄧恩2015年首次見到哈利時，身上就配戴了這枚勳章。

她的家人在鄧恩的Instagram帳號發文表示，「她是一位真正特別的女士，很多人會懷念她」。

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