打臉假新聞！日本同步通知台灣新年號 日網友讚：台灣是國家

2019-04-02 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本昨天（1日）宣布新年號「令和」，並正式通知各國，日前有媒體報導指台灣不會收到通知，外交部長吳釗燮昨天透露，日本駐台代表沼田幹夫原本要親自到外交部通知他，但他須前往立法院備詢，日方於是透過東京方面正式知會我駐處，「是非常正式的管道」，外交部此舉也等於打臉假新聞。日本媒體也報導日本政府通知各國新年號，許多日本網友注意到台灣也在其中，不禁讚聲「台灣本來就是一個獨立國家。」

在日本宣布新年號前，台灣有媒體報導，日本新年號宣布後，會主動通知「受日本承認的195個國家」，也一併通知聯合國及歐盟等國際組織，但不包括台灣在內，引發台灣輿論譁然。

外交部昨天說明，日台交協昨於台灣時間10點45分通知我駐日本代表處新年號，通知內容與其他各國完全一致。外交部的說明形同駁斥部分媒體的誤導。

消息傳出，引發台灣網友討論，紛紛留言「又是假新聞」、「大家都忘了關西機場謠言事件...」。

日本通知台灣新年號的消息傳出，許多日本網友紛紛在《Yahoo！Japan》上留言：「很高興台灣被告知新年號」、「沒有理由特別通知，但我知道，台灣是一個獨立的國家」、「台灣的各位，非常感謝你們在平成時代的關懷，希望日台繼續互助」，「台灣是一個值得尊敬的獨立國家」、「日本人民本來就認為台灣是一個獨立的國家...」。

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