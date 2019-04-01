抗衡中俄 美軍擬從太空攔截導彈

2019-04-01 21:50

〔編譯陳成良／綜合報告〕美國軍事網站「防務一號」（Defense One）報導，美國計劃明年開發一套太空對地的新型雷射或粒子束導能武器（directed-energy weapon），並在2023年進行測試，以期能在敵方彈道飛彈發射後瞬間予以擊毀。五角大廈官員日前表示，因應中國、俄羅斯、北韓和伊朗的新型導彈，有必要開發這種系統，但目前還有很多技術困難要突破。

報導中說，五角大廈已在2020年度的預算中申請3億400萬美元競費進行2項研究。一項是耗資1500萬美元的雷射系統可行性研究，探索在衛星上裝配雷射武器是否能夠在導彈剛發射的時候就將其截獲，預計研究在半年內可完成。

另一項研究聚焦從太空中發射中性粒子束來攔截導彈。作為一種新型導能武器，中性粒子束武器是用高能強流加速器將粒子源產生的電子、質子和離子加速到接近光速，並用磁場把它聚集成密集的束流，直接或去掉電荷後射向目標，靠束流的動能或其它效應使目標失效。

其實這不是美國第一次嘗試粒子束武器。1989年，美國向太空發射了中性粒子束，實驗報告稱結果「還算成功」。但是成功的實驗離實用性武器之間還有很長距離。那時有多家公司設計這種武器雛型，但體積都嫌過大。五角大廈官員上周說，現在技術的發展已縮小了太空粒子束武器的尺寸且降低了成本，但粒子能量束需要上兆瓦的能源、還要減輕設備重量等，很多技術困難有待突破。

此外，面臨的挑戰還包括：確保準確命中目標的高精度控制技術，粒子束「出膛」後的巨大加速度，導致對「彈藥」運動軌跡的調整時間相較更短，在無形中加大了修正運動軌跡的難度。

美國智庫軍備控制協會（Arms Control Association）的專家賴夫（Kingston Reif）不贊成這項計畫。他指出，中國和俄羅斯可能開發新型長距離彈道導彈、或非彈道導彈作為回應；這2個國家還可能以此為由，開發有摧毀美國這種導彈攔截系統的新武器，這將對美國太空資產造成很大威脅。

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