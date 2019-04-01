日人推擠爭搶「令和」號外 現場瘋狂傳出怒吼與慘叫

2019-04-01 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今（1）日中午宣布西元645年來第248個年號「令和」，並於5月1日皇太子德仁接棒起正式實施。許多日本人相當關注此消息，今日各大報社於街頭發放號外，竟然引起民眾瘋搶，不少人因推擠而跌在地上，現場甚至傳出怒吼與慘叫。

據《NHK》報導，各大報社下午1點於東京新橋站前發放號外，竟引來民眾瘋搶，不少人因推擠而跌倒，所有報紙在幾分鐘內全被搶光。一名來自神奈川縣的15歲高中生熱血地表示：「雖然擠得很辛苦，但是可以搶到真的太好了，我會努力在新時代活躍！」；另一名小學2年級的小朋友開心地拿著大人幫他搶來的報紙，天真無邪地表示：「希望新時代可以變成沒有戰爭的和平世界。」

然而，在JR大阪站前的情況就不只推擠這麼簡單，為了要搶號外，許多人已經在車站外蓄勢待發，警察前往現場維持秩序，呼籲民眾不要擋在路上。但中午號外開始發放後立刻陷入混亂，許多人死命推擠爭搶報紙，現場還傳出怒吼與慘叫，有人只有手能伸進人群中，只搶到已經破掉的其中一角報紙。

一名順利搶到號外的16歲女同學表示：「人很多很擠，還有人被推倒真的很可怕，但一團混亂下還能搶到真的很開心」。

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