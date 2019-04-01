萌！快遞員送完貨和狗狗開心合照 IG吸引4萬粉絲

2019-04-01 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）一名30歲快遞員傑森（Jason Hardesty）近期在網路上爆紅，他日前被調派至會遇到許多狗狗的新路線後，開始在工作結束之餘和毛小孩們合照並上傳Instagram，結果竟吸引4萬多粉絲追蹤。

綜合外媒報導，傑森從事快遞工作多年，但前幾年跑的路線都在老舊城區，狗狗都不太喜歡親近陌生人，不過日前公司調派他到另一條路線，當地居民以年輕單身族群居多，許多戶都有養狗，加上狗狗性格友善、親人，工作一段時間後，他開始在工作結束之餘和狗狗自拍，把照片上傳到Instagram。

報導指出，傑森的Instagram近日突然爆增萬名粉絲，原因是美國小說作家阿騰貝格（Jami Attenberg）也住在傑森負責的區域，而阿騰貝格在推特上分享傑森發文時使用的「#pupsofjay」標籤，因此才讓傑森的Instagram在一夕爆紅。

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