中學美式足球隊爆性侵案 加害者辯：「掃地」是球隊傳統

2019-03-31 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州大馬士革中學的美式足球隊，在當地是常勝軍，近期卻爆發性侵事件。4名高年級球員在更衣間逼迫3名低年級球員脫褲，再以掃帚性侵得逞，校方得知後，沒有立刻報警，而是私下進行調查，直到其中一名受害者情緒崩潰，向父母求助，事件才公諸於世。

據《華爾街日報》報導，校方展開調查時，有加害隊員在Snapchat上威脅其他隊員不准「出賣他」，也有加害球員在約談過程中，表示當時只是用掃帚輕戳對方（受害者）一下，更稱此舉是球隊的「傳統」。

報導指出，事發當時，外面有10名球員圍觀，卻無人伸出援手。有受害者表示，球隊內部稱這種性侵行為叫「掃地」（brooming），而隊員之間也經常拿此互相開玩笑，有球隊新生相當擔心自己成為「被掃地」的對象。

經馬里蘭州檢方調查後，最後決定起訴6名球隊成員，其中1人不起訴處分，1人被轉往少年法庭，剩下4人因犯行重大，交由一般法院審理。

其中2名受害者的委任律師迪格尼亞（Thomas DeGonia）表示，校方在第一時間將其作為違反校規事件處理，而非主動聯繫警察，這會讓青少年難以意識到問題有多嚴重。對此，校長克蘿絲坦言，事發當時資訊不足，只能先收集情報了解狀況，但在得知更多內情後，校方也將事件轉由專業人士進行調查。

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