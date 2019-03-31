大選還沒落幕 泰王撤回前總理塔克辛皇家頭銜

2019-03-31 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕現任泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）昨天（30日）宣布將撤回曾頒發給前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的所有皇家頭銜和勳章。由於泰國大選目前正陷入選舉違規的迷霧中，未能有正式結果出爐，此舉不禁讓人猜想，是否打算阻止親塔克辛的為泰黨（Pheu Thai Party）組成政府。

綜合外媒報導，一份皇家文件指出，這次的撤回是由於塔克辛在2008年被判貪汙罪，而後卻流亡海外以躲避2年的刑期。有鑑於泰國長期以來對君主制的尊重，公開撤回塔克辛的皇家頭銜極可能使他名譽受損，也將會影響與他有關的為泰黨在泰國人民心目中的評價。

泰國在本月24日舉行大選，但由於被指出選舉過程中出現多起違規，選舉結果很可能直到5月9日才會出爐。反對派的為泰黨和親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat）目前皆宣稱自己擁有過半數支持，足以組成政府。

這次選舉是泰國歷經15年動盪以來的第一次全國大選。泰國國內曾在2006和2014年發生兩次軍事政變，分別造成塔克辛和他的妹妹盈拉（Yingluck Shinawatra）流亡海外。

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