男同學搞「外表評分表」 美國女高中生決定反擊

2019-03-29 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一所高中，有群男學生為校內的女學生們製作一串外表的評分和排名清單，滿分10分，取到小數點後2位。近期，一群女學生們終於決定反擊，向校方檢舉這種物化女性及性別歧視的行為。

據《華盛頓郵報》報導，有學生指出，這樣的「傳統」已在男性青少年群體間持續許久，不少女學生擔心自己的一舉一動都會影響到分數高低，「我是他們（男學生）的朋友，但是在他們眼中，我猜我也是一個『編號』。」對此，數十名女學生們決定出面向校方抗議，要打破「男孩永遠長不大嘛（Boys will be boys.）」的找藉口文化。

校方在得知消息後，首先對學生們進行口頭勸導，接著進行校方調查，對一名參與評分的男學生處以一天留校察看，不會留下紀錄。這讓女學生們更加不滿，她們集結多達40名女學生，一同到助理校長室表達訴求，「我們應該要在一個沒有物化和厭女情結的教育環境底下學習。」

報導指出，最後校方找來80名學生開會，包括抗議的女學生以及製作和傳播的男學生們，在彼此交流看法和經驗後，男學生們也陸續表達愧疚和歉意。

其中，創建名單的一名高三男學生表示，這件事讓他意識到自己的「白人男性」地位在社會中具有相當特權。他說：「如果你身處在一種談論物化女性很正常的文化中，我想，製作這份清單乍看沒有那麼可怕，因為你只是習慣去討論這些了。」

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