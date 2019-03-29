膽子好大！麋鹿大舉包圍熊熊 外國網友嚇呆

美國農場出現麋鹿「包圍」熊熊的場景，讓不少國外網友大吃一驚。（圖擷自Express UUBar Ranch）

2019-03-29 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕食物鏈反了？美國新墨西哥州西馬倫（Cimarron）農場Express UU Bar Ranch，在臉書上傳了一張照片，只見多隻麋鹿竟團團「包圍」一隻熊，讓不少網友嘖嘖稱奇。

據《福斯新聞》報導，Express UU Bar Ranch號稱是全美最大的私人牧場之一，占地達18萬英畝（約7萬2843公頃），豢養多種動物，包括美洲獅、羚羊和長耳鹿等等，當然也包括這次的主角麋鹿和熊熊。

從農場的照片裡可以看到，一隻體型不大的熊坐在地上，正在吃大型餵食器裡面的飼料，多隻麋鹿也聞香趕來，聚集在餵食器各個出口旁準備飽餐一頓，形成麋鹿包圍熊熊的錯覺。

Express UU Bar Ranch表示，農場內設置了22個攝像頭，「這裡有你一輩子都看不到的東西！」國外網友在瞠目結舌之餘也紛紛留言，有人笑稱這簡直是熊熊夢寐以求的自助餐，還有人打趣地說，看來熊熊這餐只想吃穀物而不想吃肉。

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