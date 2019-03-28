喝酒抽菸哪個糟？研究：女性喝1瓶酒致癌風險等同抽10根菸

2019-03-28 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕抽菸與喝酒是人們常見的壞習慣，不只傷腎還可能導致罹癌。最近外國一項研究指出，女生每週喝1瓶酒的致癌風險相當於每週抽10根菸。

綜合媒體報導，刊登在《BMC公共衛生期刊》（BMC Public Health）的研究針對男女抽菸、喝酒行為近行分析，並算出這些行為造成的罹癌風險。結果發現如果女性每週喝1瓶酒，致癌風險相當於每週抽10根菸，假如男生每週喝1瓶酒，致癌風險則相當於每週抽5根菸。

研究也發現，如果女性每週抽30根菸，致癌風險會比每週喝3瓶酒高，假如男性每週抽30根菸，致癌風險更是每週喝3瓶酒的3倍多。不過研究中探討到的酒飲是紅酒與白酒（wine），而非啤酒（beer）。

參與研究的學者希底思（Theresa Hydes）表示，社會大眾對於酒精的警覺並不及抽菸，不過重度飲酒可能導致口腔癌、喉癌、肝癌等疾病。她認為這份研究將喝酒的致癌風險與抽菸拿來相比，應該可以鼓勵更多人減少攝取酒精。

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