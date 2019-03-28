香港太平山頂觀景台 男子飛墜50公尺當場身亡

2019-03-28 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕位於香港太平山頂的凌霄閣是知名的旅遊觀光景點，但今日下午驚傳有男子從該處的頂層觀景台墜落，由於高度落差約50米，男子墜落後當場傷重身亡，目前傳出該名男子疑似輕生，不過警方仍在持續釐清男子墜樓原因。

綜合媒體報導，今日下午1點49分，驚傳有男子從凌霄閣頂層的觀景台墜樓，在飛墜約50公尺後跌落在公廁旁樓梯，男子當場頭爆骨折，鮮血四濺，警方到場也證實男子已因傷重身亡。

目前警方除封鎖現場也持續釐清男子身分及墜樓原因。不過據《香港01》報導指出，凌霄閣所屬為香港上海大酒店有限公司，該集團表示，根據監視器畫面顯示，該名男子在付款登上觀景台後，取出一張摺凳並跨過天台圍欄一躍而下。不過警方目前在現場並未發現遺書。

事實上，這並非凌霄閣首次發生墜樓意外，去年4月也曾有人獨自到觀景台後越過欄杆墜下，當時也是當場死亡。

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