砸4.9億供官員住曼哈頓豪宅 英政府挨批浪費公帑

英國政府近日被外媒踢爆，在美國紐約曼哈頓砸下1200萬英鎊的重金買下一層豪華公寓，引發外界議論有浪費公帑之嫌。（圖翻攝自50 UN Plaza網站）

2019-03-28 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府近日被外媒踢爆，在美國紐約曼哈頓砸下1200萬英鎊（約台幣4億9000萬元）的重金買下一層豪華公寓，目的卻只是為了當作英國北美貿易官員菲力普森（Antony Phillipson）的新官邸，引發外界議論有浪費公帑之嫌。

綜合媒體報導，英國政府為方便菲力普森與美國方面進行貿易協商，在曼哈頓用4.9億元買下這層豪華公寓，地點位於聯合國總部大樓旁，門牌是聯合國廣場50號（50 UN Plaza）第38樓，面積5893平方英呎（約165坪），不僅擁有7房1廳，還設有1間圖書室、6間衛浴和1間化妝間，且能飽覽市區全景。雖然套房中有5間臥室被指定為「員工臥室」，但英國外交部表示，只會供總領事和他的近親居住。

雖然英國外交部表示，已經確保是用最好的交易方式買下這層豪華公寓，並指此舉有助於提升英國在北美的商業資本額，工黨國會議員湯瑪斯（Gareth Thomas） 也發文力挺，認為這有助於菲力普森為脫歐後的英美貿易關係善後。但英國「納稅人聯盟」主管克羅伊．威斯特利（Chloe Westley）則不以為然的表示，這種奢侈開銷是以犧牲辛苦的家庭作為代價，一般民眾繳錢給政府，是期待能用在公共服務上。

英國政府近日被外媒踢爆，在美國紐約曼哈頓砸下1200萬英鎊的重金買下一層豪華公寓，目的卻只是為了當作英國北美貿易官員菲力普森的新官邸。（圖翻攝自50 UN Plaza網站）

英國政府為方便菲力普森與美國方面進行貿易協商，在曼哈頓用1200萬英鎊買下一層豪華公寓，該套房地點位於聯合國總部大樓旁，坐落在聯合國廣場50號（50 UN Plaza）的第38樓。（圖翻攝自50 UN Plaza網站）

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