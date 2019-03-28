梅伊：國會通過脫歐協議 我就下台

2019-03-28 02:36

〔中央社〕英國首相梅伊（Theresa May）今天對保守黨議員承諾，只要他們投票支持她兩度表決闖關不成的脫歐協議，她就會下台，不過她沒有說明具體下台日期。

英國國會今天晚間7時（台北時間28日凌晨3時）將就下議院議長貝爾考（John Bercow）選出的8種脫歐選項進行「指示性投票」（indicative vote），選出他們偏向的脫歐前景，不過結果不具法律約束力，梅伊不一定會遵行。

國會進行相關辯論的同時，梅伊則持續替她不受歡迎的脫歐協議爭取支持，與保守黨國會議員會商。

梅伊在會議中替她的脫歐協議執行心肺復甦術。與會議員表示，梅伊在會議中告訴出席的約300名保守黨議員，只要他們願意支持脫歐協議，她願意在協議通過後下台，不主導第二階段的脫歐進程，明白告訴議員「支持協議，我就走人」。

唐寧街隨後也證實梅伊的說法。梅伊在會議中指出：「我很清楚國會的氣氛，我知道在脫歐的第二階段，大家渴望新進展，以及新的領導人，而我不會成為阻礙。」

她說：「我知道有些人在擔心，如果投票支持脫歐協議，我會以此為授權，在沒有充分辯論的情況下衝向第二階段，我不會這麼做，我聽到了大家的聲音。」梅伊表示：「我準備離開這個職位，早於我所預期，為了替我們的國家、我們的黨做出正確的事。」

她表示：「我要求在這房間裡的每一個人，支持這份協議，讓我們完成這份歷史責任，順利、有秩序地達成英國人民要求離開歐盟的決定。」

梅伊並沒具體說明辭職時間，但英國廣播公司（BBC）報導，如果梅伊下台，保守黨的黨魁選舉可能會在5月舉行。

不少議員對於梅伊的撒手(金間)嗤之以鼻。

保守黨國會議員索布瑞（Anna Soubry）在推特發文表示：「所以強硬脫歐派將投票支持首相的協議，不是因為這份協議對國家有利，或因為這是正確的事，甚至也不是因為要執行脫歐，而是因為要把首相踢掉。＃可恥。」

也有議員表示，梅伊拋出辭職來換取議員支持她的脫歐協議，根本就是「賄賂」。（編輯：林治平）1080327

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