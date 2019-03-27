一張洋裝照害女老師丟頭路 家長力挺她回來

2019-03-27 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名女老師因為平時穿著清涼，被學校校長看到之後，竟認為女老師行為不檢點，不能為人師表，質疑女老師的穿著容易讓青春期的男學生有性衝動，決定將其解雇。

根據《太陽報》報導，今年38歲的庫夫新妮可娃（Tatiana Kuvshinnikova）在俄羅斯巴爾瑙爾（Barnaul）當地一間中學任教。據悉，她所帶的班級中有幾名家長瀏覽了孩子班導師的社群，發現庫夫新妮可娃有張在雪景中拍攝的相片十分不妥，認為庫夫新妮可娃的穿著恐會引起男學生性衝動。相片中庫夫新妮可娃穿著一件紫色亮片短洋裝，腳穿著高跟鞋，這些家長們認為「只有妓女才會穿這樣的高跟鞋」，並把相片寄給校長甘恩（Olga Gain），立刻作出解雇決定。

所幸大多數家長還是明理，校方的解雇決定讓其他家長不滿，批評學校小題大作，主動發起連署希望庫夫新妮可娃回來。對於自己被解雇，庫夫新妮可娃無奈表示，難道身為老師就不能有屬於自己的私人時間嗎？但他也很高興還是有這麼多家長支持自己，當地教育局獲悉之後，也認為校方「思想太過時」，面對輿論，校方幾天後將庫夫新妮可娃回聘。

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