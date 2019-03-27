挺台抗中！日國會議員支持台灣加入CPTPP

2019-03-27 22:14

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本國會跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」發表決議文支持台灣加入CPTPP等國際組織，並暗批中國憑藉力量改變現狀成為國際社會的威脅。對於蔡英文總統表態希望與日本進行安保對話一事，會長、眾議員古屋圭司在會後接受訪問時表示，日華懇認為台日有必要經常進行涵蓋安全保障對話在內的交流以及意見交換。

日華議員懇談會成員285名，約占日本國會議員4成席次，今天有55名議員出席，駐日代表謝長廷也率駐日官員出席，晚間在東京一家飯店舉行的懇親會出席者超過百人，相當熱鬧，去年參加雙十國慶的日華懇國會議員25人，今年預定倍增，展現加強挺台的決心。決議文經日本首相安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫代表宣讀後，由古屋遞交給駐日代表謝長廷。

決議文中指出，日華議員懇談會認為中國憑藉力量改變現狀為國際社會的威脅，在尊重自由、民主及法治等基本價值下，將與台灣攜手盡力維護國際秩序。

日華懇也力挺台灣加入國際組織。今年1月CPTPP首次委員會在東京召開，確定將對所有經濟體採取開放門戶，透過新經濟體的加入，讓協定更為擴大，日華懇據此宗旨，如果台灣接受協定原則且符合所定高標準規範，將支持台灣加入。

不過，台灣在去年11月公投持續禁止福島等5縣食品輸入，日華懇議員對此感到極為遺憾，強調日本將致力澄清食品謠言並推動早日解禁，也期待台灣採取適當應對措施以免該問題成為加入CPTPP的障礙。

另外，日華懇也持續支持台灣能以觀察員身分參與「世界衛生組織（WHO）」並出席年會（WHA），同樣也支持灣以適當身分參與「國際民航組織」（ICAO）和「國際刑警組織」（ICPO）等聯合國組織。

謝長廷致詞時感謝日華懇議員持續表態力挺台灣。他表示，中國最近對台灣加強軍事威脅和外交打壓，今年初更強迫台灣接受「一國兩制」，這已經改變台海現狀及影響亞太區域安全，蔡英文總統已明確表示無法接受。謝長廷指出，在此之際日華懇決議支持台灣加入國際組織令他特別感動與感謝，日華懇的決議也反映日本廣大的民意，代表處將持續強化台日友好關係。

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