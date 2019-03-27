失去獨生子女的家庭 強國社區列入「掃黑對象」

2019-03-27 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國湘潭市一處社區近日公開「掃黑除惡十類重點工作」宣傳看板，內容卻引起外界公憤。因為，文中將獨生子女逝世、其父母不再生育或不願收養子女的「失獨家庭」和精神疾病患者列入「掃黑對象」，此事曝光後，該社區致歉，坦承內容不妥，目前已撤下看板。

綜合中媒報導，湘潭一名64歲、幾年前失去獨子的童姓男子表示，25日晚上，朋友發來街上「掃黑除惡十類重點工作」宣傳看板的照片，其中一項將「失獨家庭人員」和「重度精神病患者」列入重點監管對象，讓他相當氣憤，認為失獨家庭不應被社區如此對待。

報導指出，數個失獨家庭在得知消息後，一同前往當地政府要求解釋，相關單位坦言，宣傳看板由該社區製作，出現這樣的描述是「工作失誤」，同時起身鞠躬致歉。

事後，童男表示，雖然政府處理態度沒問題，但依然不能接受「工作失誤」的說法，因此要求相關部門對看板內容的製作過程進行調查，希望負責人出面道歉，杜絕此類事件再次發生。據悉，宣傳看板現已全部撤下。

消息曝光後，多數中國網友紛紛表示無法接受，「這是對失獨人的一種傷害」、「失獨是計畫生育受害者」、「不把人當人了是吧」、「確實失誤了，一不小心說出心裡話」、「失獨家庭的人容易萬念俱灰走極端，的確應該重點監管，但不能這麼明著來啊」。

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