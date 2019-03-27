向軍政府下挑戰帖！ 泰國反軍政府政黨聯盟成立

2019-03-27 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國內7個反軍政府的政黨於今日（27日）宣布成立聯盟，誓言終結該國自2014年政變以來的軍政府統治時期。

《法新社》報導指出，24日泰國大選結束至今，由於被指控選舉違規以及官方完整選票數據未出爐，泰國政局陷入一陣僵局。

由「為泰黨」（Pheu Thai Party）帶頭的7個反軍政府政黨表示他們將組成聯盟，集結眾力爭取過半國會席次以組成政府，力圖阻止軍方背景的「公民力量黨」（Phalang Pracharat Party）再度組成軍政府。

為泰黨自2001年以來幾乎贏得了每次大選，遭放逐流亡的前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）及在2014年泰國政變中被趕下台且流亡海外的前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）兩兄妹，也都與該黨有關。

根據目前已開出的9成以上選票，軍方背景的公民力量黨以及現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以760萬票贏得了這次全國大選，較為泰黨多了40萬票。但逼近200萬的無效票數顯示這是一場拙劣的民意調查，加上有表格被指稱出現「嚴重瑕疵」，最終結果仍可能出現巨大翻轉，一切有待選舉違規等問題解決後釐清。

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