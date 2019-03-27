世界人口最多的民主國家選舉 印度賄選案查獲24億元

2019-03-27 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度約有13.4億人口，是世界上人口最多的民主國家（世界人口第一的中國非民主國家），但在接下來即將舉行的選戰中，當局已查獲多起賄選案，涉及的財物高達5.4億盧比（約新台幣24億元）。

據《BBC》報導，3月10日印度選舉委員會公布國會議員選舉日程後，到了25日的短短兩週內，就破獲賄選現金、酒類、毒品、黃金和其他貴重物品。這顯示選舉和金錢、免費贈品之間的關係仍然沒有終止。

事實上，印度選舉一直以來都是臭名昭著的，大家都知道候選人和政黨會買票，甚至用電視、筆腦等3C用品來賄賂選民。而這次選舉約有9億有效選民，各地總共設有93萬個投票站。

印度此次大選將從4月11日起跑，直到5月19日才結束，之所以會有這樣的安排，主因是許多州被安排在不同天投票。印度國會下院人民院有543個席次，任何政黨或聯盟都需要至少272名國會議員才能組成多數政府，現任總理莫迪正在為自己和所屬政黨印度人民黨（BJP）尋求第連任。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/