囂張！《環時》：中國軍事和經濟巨手 已將台灣牢牢攬住

2019-03-26 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜訪中行程備受爭議，引發港台各界質疑「賣台」，中國官媒《環球時報》今日則發表社評稱，韓國瑜此行凸顯2020年台灣總統大選國民黨「拼和平、經濟及民生」與民進黨「拼台灣民主、獨立和主權」的對決，但無論如何，中國的軍事和經濟力量就像兩隻巨手「已將台灣牢牢攬住」。

《環球時報》今日發表題為「韓國瑜『賣菜』，激活台灣政壇眾生相」的社評，稱台灣綠營編織種種罪名，以抹黑和抹紅破壞台灣民眾對韓國瑜的好感，是因為「他們都將韓國瑜視為民進黨保住『總統』大位的最大潛在挑戰。如果能現在就把韓國瑜搞臭了，將是民進黨的意外勝利」。

社評又稱，尚未確定是否參選總統的韓國瑜最突出的政治標籤就是講求實際，重民生，民進黨則是將用兩岸政治來打新的選戰，由此可見，下屆台灣總統大選已大體形成國民黨「拼和平、經濟及民生」與民進黨「拼台灣民主、獨立和主權」之間的對決。社評認為，下屆大選「將是非常激烈的一次路線較量」。

社評結論宣稱，隨著中國對台灣「壓倒性的力量優勢」不斷強化，台獨勢力的政治空間必將被不斷壓縮，雖然解決台灣問題注定是一個昂貴的工程，但中國的軍事力量和經濟力量就像兩隻巨手「已將台灣牢牢攬住」，而台灣問題終究不會永遠拖下去，「怎麼樣做才能使得實現統一的代價最小，這才是未來摸索的實際方向」。

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