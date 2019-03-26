早成中共棄子？幫中國行賄 胡慧中老公被美國判關3年

2019-03-26 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港前民政局長何志平涉及為中國行賄非洲國家及洗錢，今天凌晨被美國紐約法庭判關36個月及罰款40萬美元（約1232萬台幣），這個結果對比華為公主孟晚舟案，中共官方全力搶救的態度，截然不同，被政評者認為，何志平早成中共棄子。

香港《蘋果日報》報導，在何志平曝光的電郵紀錄中，曾認同自己「猶如孟晚舟」，意思是，「因大家同樣是政治檢控的代罪羔羊」，不過，時事評論員林和立認為，這只是「他一廂情願，因為在中共眼中，何更似是一隻棄卒」，中方對兩人的待遇天差地別。

據分析，孟晚舟事件發生後，中共外交部發言人措施強硬，多次指控美加政府濫權，要求美方撤銷逮捕令、立即放人，華為法律團更有全面反擊，甚至成為美中貿易談判中的一項檯面下搏奕的籌碼。

可是，中共對待何志平的態度截然不同，他的知名妻子胡慧中四處奔走求救，在求情信中甚至抱怨有朋友拒絕為他寫求情信，認為他「沒有前途、沒有再可以利用的價值」，且北京更擔心的是，何志平涉及的醜聞，會影響一帶一路在非洲的發展及部署，跟華為能助中共從海外搜集情報及科技，作用大不同，以致對兩人的態度也完全不同。

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