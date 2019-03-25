太晚送到！泰大選1542張海外選票直接變廢票

2019-03-25 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕泰國國會大選昨（24）日落幕，但開票過程爭議重重，其中包含1542張紐西蘭選票因延遲交付導致無效事件。「憲法維護協會」秘書長詹亞（Srisuwan Janya）呼籲，應將這些選票計入結果，否則這場選舉應視為無效。

詹亞認為，紐國的泰國公民合法行使投票權，但選委會僅因選票沒在24日下午5點前送達判定票無效，不但違背法律，還可能使選舉結果不誠實，甚至說是無效的。他呼籲選委會把這些票納入選舉結果，否則將向憲法法院提選舉無效訴訟。

大使館和志工花2個多月準備提前投票，經統計有1862人登記，1542人投票，投票率達82.81％。選票於3月17日分類，18日從紐西蘭首都威靈頓（Wellington）空運寄出，原訂19日抵達泰國，但截至24日下午5點投票結束前仍未送到選委會。

泰國駐紐大使館對選民的感受表示理解，也對結果感到失望和遺憾，但他們無法控制運輸過程。

選委會主席布帕肯（Ittiporn Boonpracong）回應，經調查，紐西蘭航空21日交件給泰國航空，但泰航22日才注意到這包裹，23日晚間趕忙把包裹送往泰國。

當24日下午5點大選結束時，包裹仍在泰國航空的貨倉裡。選委會秘書長佛瑪（Jarungvith Phumma）表示，所有選票必須在投票站關閉前抵達，否則法律可視其無效。

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