韓國電影《素媛》原型性侵犯明年出獄 再犯率極高

2019-03-25 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕韓國電影《素媛》中的性侵犯原型趙斗順（조두순）在2008年犯下震驚韓國的性侵案件，2020年他將刑滿出獄，然而他接受的心理調查卻顯示「再犯的可能性極高」，超過60萬韓國民眾向青瓦臺請願，但韓國政府卻表示無法增加趙斗順刑期，使得韓國民眾人心惶惶。

綜合外媒報導，趙斗順於2008年12月性侵1名8歲女童，他把女童綁架到京畿道安山市某教會的廁所性侵，甚至用馬桶吸盤將女童的大小腸吸出體外，再用木棒硬塞回去。導致女童臉部、腹部、骨盆嚴重受創，肛門和性器官僅剩2成功能，被迫終生掛尿袋、裝上人工肛門。

趙斗順殘忍的犯案過程引起社會撻伐，當年檢察官要求判處趙斗順無期徒刑，法官最後只判刑12年。韓國民眾認為法院輕判，多次進行抗議遊行，當時的總統李明博也出面道歉。

根據韓國媒體報導，趙斗順被捕後沒有認罪跡象，反覆說：「我做錯了什麼」、「為什麼要抓我」，趙斗順本人在300多頁的請願書上反覆聲明自己沒罪、什麼都不記得了。當時的受害女童今年已19歲，而犯人趙斗順也將在明年刑滿出獄，但令人擔心的是，趙斗順在獄中做的心理調查顯示，他的再犯率非常高。

超過60萬民眾向青瓦臺請願，請求政府不要放趙斗順出來。但因韓國目前無法增加趙斗順刑期，法務部只能要求他加上100小時的心理治療課程，並且在出獄的7年間配戴電子鐐銬，公開個人情報5年。

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