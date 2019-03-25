搭機參觀駕駛艙驚見母女正副機師 他PO微笑美照5萬讚！

2019-03-25 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕酷！美國一名任職於佛羅里達州安柏瑞德航空大學（Embry–Riddle Aeronautical University）的瓦特雷特（John R. Watret），上週六（16日）搭乘達美航空一架從洛杉磯飛往亞特蘭大的班機，他發現正、副機長竟是一對母女，還將兩人在駕駛艙側身微笑的合照上傳至推特，獲得逾5萬個讚。

綜合媒體報導，瓦特雷特登機後坐定位時，聽到一名小朋友說想去駕駛艙瞧瞧，還耳聞兩名機師是母女關係，他覺得很驚訝，遂詢問空服員他是否也可以參觀，才有機會認識正駕駛溫蒂（Wendy Rexon）與副駕駛凱莉（Kelly），並在推特分享這個奇遇，還讚美飛行很棒、她們非常鼓舞人心。

報導指出，溫蒂、凱莉的家族中，不只有她們是機師，溫蒂的父親布朗（Bill Brown）曾是西北航空飛行員並退休、她的丈夫麥克（Michael）替美國航空服務，另一名女兒凱特（Kate）也是飛行員。瓦特雷特說道，凱莉身邊有個超讚的榜樣可以讓她學習。

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