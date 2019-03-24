「自己國家任公職有何罪」拒繳罰款 凌友詩放話十年內統一

2019-03-24 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前在中國全國政協大會上發言「聲情並茂」的「台灣女孩」凌友詩一炮而紅，遭我國內政部罰款50萬元的她，明確表示拒絕繳款，質疑「在自己的國家」任公職哪裡有罪？認為中國是世界人類的方向，放話要在10年內實現台灣統一。

綜合媒體報導，日前在中國全國政協會議上用高八度且極慢的語調歌功頌德中國，還自稱「台灣女孩」的凌友詩，不僅是台灣，連中國網友都狂酸。內政部對此決定將除掉她的戶籍，還要依違反《兩岸關係條例》開罰50萬元。

而凌友詩接受香港NowTV訪問時對內政部的決策不以為然，明確表示自己拒絕繳款，她表示一國兩制可以兼顧兩岸在文化上以及政治上的差異，，而自己擔任政協委員的使命就是要推動這個方針，實現祖國統一，認為「在自己國家的土地上擔任自己政府的公職，何罪之有呢？」還說自己的立場受到香港中聯辦主任王志民的公開稱讚。

另外，根據香港親共媒體《文匯報》報導，指出凌友詩自小在台灣就接受反共教育，但是到了中國以後「開始改觀」，開始認為沒有什麼是比國家的存在與統一還重要。凌友詩表示，「我認同的是堯舜禹孔子的禮樂文明、忠孝禮義、天人合一，這些都是中華民族的維繫，也是世界人類的方向。」希望能在10年內完成統一。

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