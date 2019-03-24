英王室60年來首訪古巴 美議員向英國首相抗議

2019-03-24 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國王儲查爾斯今（24）日訪問古巴，這是英國王室數十年來首度踏上古巴領土。不過美國對此大為不滿，還有聯邦參議員寫信向英國首相梅伊（Theresa May）抗議。

綜合外媒報導，英國政府希望在脫歐後尋找其他貿易夥伴，並促進英、古巴兩國間的政治及經濟交流。應英政府的要求，英國王儲查爾斯親王（Prince Charles）和夫人卡蜜拉（Camilla）將古巴納入加勒比海的訪問行程中，在當地時間24日訪問古巴4天，目前已抵達古巴首都哈瓦那（Havana）。這是自1959年的古巴革命建立西方第一個社會主義政權後，英國皇室首度到訪。

不過，這次的訪問之旅備受爭議，美國川普感到憤怒，美官員也紛紛表達不滿，如美國佛州聯邦參議員史考特（Sen. Rick Scott）便寫信給梅伊，質疑「我們都知道古巴卡斯楚政權支持委內瑞拉獨裁總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、英國政府承認瓜伊多（Juan Guaido）為委國新總統，然後具有全球影響力的查爾斯王子跑去支持古巴政權」？

針對美方的抗議，英國國內也有不同的看法。英國保守黨議員路易斯（Julian Lewis）表示，這次訪問對英國王室繼承人來說很尷尬，而且可能有被外界視為支持古巴政權的風險，並被該國利用，當作宣傳工具。另一名保守黨議員利沃（Andrew Lewer）也指出：「做決定（出訪古巴）的是外交部，不該將讓王室被指責。」

另，雖然美國對古巴的態度愈趨強硬，但英國駐古巴大使哈爾（Paul Webster Hare）告訴美媒：「我們早就告訴過美國，我們不同意孤立古巴；不過美國也知道我們不同意古巴政府所做的一切。在針對古巴的態度上，美國知道我們彼此想法不同。」

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