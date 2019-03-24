中國「限古令」再升級 古裝劇全面遭禁播...

2019-03-24 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣電總局去年開始禁播宮鬥劇後，最近又公布最新的「限古令」，根據港媒報導，中國當局欲讓主裝劇消失，即日起至6月，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內，所有古裝題材網劇、電視劇、網路大電影都不允許播出，估計受影響的古裝劇超過幾十部以上。

根據香港《蘋果》報導，有傳聞指出，中國廣電總局會推出此次新的「限古令」，是因為上次禁宮鬥劇成效不彰，因此推出新一輪的打擊。

不過，正在播出的古裝劇仍可播完，例如台灣藝人陳喬恩主演的《獨孤皇后》可繼續播出，但不能宣傳、不能推薦，也必須從電視台、網路影音平台推薦版面中移除，25日播出大結局後，也要徹底消失下架。

至於未來將播出的古裝劇，現已不知道何時才能播出，受害藝人包括迪麗熱巴、陳道明等人。有中國製作人坦言投資古裝風險越來越大。

另據香港《明報》報導，中國多個網路影視平台，包括優酷、愛奇藝、騰訊、土豆等，仍可以找到古裝片，但數量明顯減少。曾位於推薦榜上的熱門古裝劇《東宮》、《招搖》和《倚天屠龍記》等影片，已全部消失蹤影，頗受好評的《羋月傳》和《延禧攻略》等也難覓蹤跡。

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