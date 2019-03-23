江蘇不只化工廠爆炸 高塔也發生工安意外釀6死

2019-03-23 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕江蘇鹽城化工廠21日發生大爆炸，截至昨（22）天上午中國官方通報至少造成47人死亡，640人輕重傷，不過21日在江蘇所發生的重大意外事故恐怕不只有化工廠爆炸。有中國媒體今日報導，位於江蘇揚州市的「全球最高海纜交聯立塔」有水泥塊從高處砸下，造成至少6人死亡，事發至今才被中國媒體批露，而中國官方對此意外並無對外說明，有中國記者前往採訪也遭保安阻止。

綜合媒體報導，一位工人在描述事發經過時表示，當時工地塔吊配重的水泥塊突然掉落，砸到了牆體外側的鐵架上，而當時那裡正好有一個班組12個人正在施工中，結果都被砸到了，「人碰到鐵東西，肯定就沒用了。」該工人表示，「現場就死亡3、4個了吧，已經拖走了好幾個。」

《證券時報》的記者從遠處觀察發現，高塔外牆上印有「中國建築」字樣的裝飾牆右側牆體裸露，緊貼著外牆的鐵架遭到砸毀。當記者要前往事發現場採訪時，遭多名保安制止並遭推擠20公尺，記者表示，該區域並非公司所有，保安則說，「你別管什麼地方，這個地方不允許你再過來。不要給自己找不自在。」

該交聯立塔的承建單位「中建二局」是「中國建築工程總公司」的子公司。而中國建築工程總公司是中共的中央企業，也是中國最大的房屋建築承包商、建築房地產綜合企業集團及國際工程承包商。

該交聯立塔曾被當地政府大力宣傳，總投資達50億元，投資公司涉及多家A股上市公司。該塔是揚州市最大的在建造中的建築物，建成後共28層，其中地上26層、高188公尺，建成後將會是世界第一高的生產海底線纜的交聯立塔，也將比目前最高的交聯立塔高出12公尺。

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